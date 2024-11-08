“Simon Aykut için bugün itiraz kararı açıklanıyor”

Güney Lefkoşa’daki Ağır Ceza Mahkemesi, bugün, 71 yaşındaki Simon Mistriel Aykut’un savunmasının sunduğu ön itirazlarla ilgili kararını açıklaması bekleniyor.

Rum Basını, kararın, itirazların dayandığı meseleler ve savcılığın yanıtları doğrultusunda birçok boyutu olan bir karar olacağını yazdı

Haberde, İtirazların reddedilmesi halinde, davanın görülmesine başlanması için yol açılacağı belirtildi

Öte yandan, yeni tutuklanan 25 Yaşındaki Sanığın da Avukatla Temsil Edileceği yazıldı.

Dün, Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 yaşındaki Yazan Sarai Eldin için davanın devam ettiği, Mahkemenin, sanığın yasal yardım talebini kabul ettiği,

Dün yapılan duruşmadan sonra, sanık, avukatıyla temsil edilmek üzere bir avukat tutmak zorunda kalacağı açıklandı

Mahkeme, sanığın karşılaştığı suçlamalara yanıt vermesi için 27 Kasım’ı tarih olarak belirledi.

Habere göre, 25 yaşındaki İsrailli, Kıbrıs’ın Limassol şehrinde yabancı bir şirket adına çalışıyordu.

Baf Havaalanı’nda, Kıbrıs’tan ayrılırken tutuklandı.

Sözkonusu şahsın, Karava’da (Alsancak)bir evin satışını, kişisel sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu ve internet üzerinden satışını yapmaya çalıştığı iddia ediliyor.