Simon Aykut: Rum tarafında unutuldum

İzmir doğumlu Türkiye ve KKTC vatandaşı Simon Aykut, Rum tarafında tutuklu bulunduğu cezaevinden Türkiye ve KKTC yetkililerine seslendi.



KKTC'deki eski Rum taşınmaz mallarını yasadışı kullandığı ve satışını gerçekleştirdiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Simon Aykut, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu olmak üzere birçok yetkili ve arkadaşlarından yardım talep etti.



Rum Cezaevi’nde yaşadığı sağlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çeken Aykut, mahkemenin tüm bu gerçekleri görmezden geldiğini ve siyaseten cezalandırıldığını öne sürdü. 'Rum tarafında unutuldum ve ölüme terk edildim' diyen Aykut, 'Güney Kıbrıs'ta bir evim olduğu gerçeği, bu ülkeyle bağlantılarımın en büyük kanıtı olmasına rağmen, bu gerçeği kasıtlı olarak göz ardı ediyorlar. Halktan saklanan bu gerçeğe rağmen, ülkeyle hiçbir bağlantım olmadığını iddia ederek beni serbest bırakmıyorlar' ifadelerini kullandı.



Mallarına el koyma konusuna gelindiğinde Güney Kıbrıs makamlarının kendisinin Güney’de varlıkları olduğunu çok iyi bildiğini söyleyen Aykut, çifte standart uygulandığını ifade etti. Aykut, 'Bu, gerçek bir mahkeme davası olmadığının en büyük kanıtıdır. Sadece beni bir siyasi varlık olarak cezalandırmaya çalışıyorlar. İnsan haklarımı ve yasal haklarımı umursamıyorlar' diye konuştu. Aykut, kendisinin Güney Kıbrıs'ın müzakerelerdeki koşullarını iyileştirmek amacıyla kaçırıldığını ve rehin olarak kullanıldığını iddia etti.

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