Simon Aykut’un davası ertelendi, tutuklu kalmaya devam edecek

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10/09/2024

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Simon Aykut’un davası ertelendi, tutuklu kalmaya devam edecek

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan yatırımcı Simon Aykut’un tutukluluk süresi uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta Rum malları üzerine sahibinden izinsiz inşaat yapıp sattığı gerekçesi ile 10 Haziran’da tutuklanan Simon Mistriel Aykut üç ay sonra mahkeme karşısına çıktı.

Aykut 100’den fazla suç ile suçlanırken, KKTC’de 43 milyon Euro değeri olan arsaları “gasp” etmek ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Aykut’un tutuksuz yargılanma talebi reddedilirken davası 27 Eylül’e ertelendi.

 

10/09/2024 09:50
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