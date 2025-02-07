Simon Aykut’un duruşma süreci 26 Mart’ta başlıyor…

Afik Grup CEO’su Yahudi asıllı Türk iş insanı Simon Mistriel Aykut’un Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşması, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “tehdit mesajı gönderildiği” gerekçesiyle güvenlik önlemleri altında yapıldı. Sivil giyimli ancak resmi kimlikleri görünür olan iki polis, duruşmayı izlemek için mahkeme salonuna girmek isteyenlere kimlik kontrolü yaptı.

Savunmanın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmak için duruşmaya 40 gün ara verilmesi talebini reddeden Rum mahkemesi duruşmanın 26 Mart’ta başlamasına karar verdi.

Aykut’un sağlık durumuyla ilgili Rum Merkezi Cezaevi doktoru, İngiltere’den getirilen doktorun ve Lefkoşa Rum Genel Hastanesi doktorunun birbirinden farklı raporlar vermesi nedeniyle bugün Ağır Ceza Mahkemesi önünde bir “sağlık savaşı” verilecek.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis kendisine “instagram” hesabından iletildiği öne sürülen ve bir “bomba” emojisinin eşlik ettiği “tehdit” mesajını çarşamba günkü Bakanlar Kurulu sonunda kabinesi ve diğer yetkililerle paylaştı.

Bu arada Rum Meclisi Genel Kurulu, sözde “gaspçılara” verilen cezaları iki katına çıkaran bir karar aldı.

Davayı yakından takip eden Kıbrıs Türk medyasının, Aykut ailesinin açıklamalarına yer verdiği dünkü yayınlarından alıntılar aktaran Fileleftheros ve diğer gazetelere göre dünkü duruşmada Aykut aleyhine isnat edilen 242 suçlama okundu. Aykut suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söyledi, böylece yolu açılan duruşma sürecinin 26 Mart’ta başlamasına karar verildi.

Aykut’un avukatı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Rum yönetimi aleyhine yapacağı başvuru için hazırlanmak adına sürecin en azından 40 gün ertelenmesini talep etti ancak mahkeme talebi kabul etmedi.

Aykut’un avukatlarından Maria Neofitu, iddia makamının, Aykut’un duruşma gününe kadar tutuklu kalması talebine itiraz ederek, İngiltere’den çağrılan ve Aykut’u muayene eden doktorun Aykut’un kanser olabileceği görüşü verdiğini söyledi.

İddia makamı cezaevi doktorunun, bulgularının, Aykut’un “sağlık durumunun mükemmel olduğunu” gösterdiği görüşünü ortaya koydu. Lefkoşa Rum Genel Hastanesi üroloğu da çarşamba günü muayene ettiği Aykut’un kanser olmadığını, prostatının büyüdüğü yönünde görüş verdi.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Aykut’un tutukluluk halinin devamı konusunda üç doktorun vereceği yeminli ifadeleri dinleyeceği kaydedildi.

Aynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu sonunda, kameralar toplantı salonundan çıktıktan sonra, kendisine “instagram” hesabından gönderildiği iddia edilen “tehdit” mektubunu gösterdiğini ve okuduğunu yazdı.

Edindiği bilgilere dayanarak “İngilizce yazılmış mesajda ‘birkaç saat içerisinde serbest bırakılmaz ve bu dava geri çekilmezse “başına gelecekleri göreceksin” denildiğini ve bir de bomba emojisi eklendiğini” kaydeden gazete meselenin araştırıldığını ve geçen cuma günü itibarıyla Hristodulidis için alınan yüksek güvenlik önlemlerinin devam ettiğini ekledi.

Haravgi haberi “Aykut Gaspla İlgili Bütün Suçlamaları Reddetti… Avukatı AİHM’e Başvurma Niyeti Olduğu İçin 40 Gün Erteleme İstedi” ve “Başkan’ın Aykut İle Tehdit Dengesi ‘Siyasi Oyun’… Aykut Ailesi Ciddi Sağlık Sorunları Yüzünden Derhal Serbest Bırakılmasını İstiyor” başlığıyla aktardı.

-“Rum meclisi sözde ‘gasp’ cezalarını artırdı”

Aynı gazetenin “Kıbrıs Rum Malları Gasplarıyla İlgili Cezalara Artış… 5 Yıla Kadar Hapis ve 10 Bin Euroya Kadar Para Cezası” başlıklı haberine göre KKTC’deki eski Rum malı alım satımlarının caydırmak maksadıyla DİSİ Milletvekili Rita Superman tarafından sunulan cezaları artırma önerisi Rum Meclisi Genel Kurulu’nda oylandı.

Genel Kurul’dan geçerek yasalaşan öneri ile “üçüncü şahsa ait taşınmaz mal tasarruf eden, işleyen veya kullanan kişilere” bugüne kadar öngörülen hapis cezası 2 yıldan 5 yıla, para cezası da 5 bin eurodan 10 bin euroya çıkarıldı.

Alithia “Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi… Aykut 242 Suçlamayı Kabul Etmedi” ve “Başkan’a Yönelik Tehdit Bomba Emojisi… Sanık Simon Mistriel Aykut’un Ailesi Siyasi Oyundan Söz Ediyor” başlıklarını kullandı.