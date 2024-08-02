Simone Biles'dan bir altın madalya daha

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının kadınlar genel tasnif finalinde ABD'li Simone Biles, altın madalyanın sahibi oldu.

ads ads ads ads
02/08/2024

ads
Simone Biles'dan bir altın madalya daha

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik Cimnastik kadınlar genel tasnif finalleri yapıldı.

Yer, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında serilerini sunan cimnastikçilerden ABD'li Simone Biles, 59.131 puanla altın madalya elde etti.

Brezilyalı Rebeca Andrade, 57.932 puanla gümüş ve ABD'li Lee Sunisa 56.465 puanla bronz madalya elde etti.

02/08/2024 11:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.