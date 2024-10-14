Simpsonlar hayranlarına büyük sürpriz: 27 yıl sonra geri döndü

36. sezonun ikinci bölümü olan “The Yellow Lotus”, Simpson ailesinin bir lüks tatile gitmesini konu alırken, HBO’nun ünlü dizisi The White Lotus’a da açık bir gönderme yaptı. Bölümde Homer’ın bir ceset bulmasıyla olaylar ilginç bir hal aldı ve aile, uzun zamandır ortalarda olmayan Sideshow Bob’la karşılaştı. Bob karakterini yine Kelsey Grammer seslendirdi.

Ancak bölümde asıl büyük sürpriz, bir başka eski karakterin dönüşüydü ve bu an, hayranlar tarafından “inanılmaz” olarak nitelendirildi.

Bölümde, tatilin aslında Simpson ailesine yönelik gizli bir plan olduğu ortaya çıktı. Bu planın arkasındaki isim, hayranların altın çağ olarak kabul ettiği 9. sezondan hatırlanan, emlakçı Nick Callahan’dı. Callahan karakteri ilk kez 1998 yapımı “Realty Bites” bölümünde görünmüştü ve bu geri dönüş, yapımcı Loni Steele Sosthand tarafından planlandı. Nick Callahan’ı yine Hank Azaria seslendirdi.

Simpsonslar’ın 36. sezonu bu ayın başında başladı ve açılış bölümü, dizinin olası finalini mizahi bir şekilde ele aldı. Bölüm, izleyicilere mükemmel bir finalin nasıl olacağını yapay zekâ yazımıyla gösterdi ve The Sopranos, Breaking Bad, Game of Thrones ve Succession gibi dizilerin final sahnelerine animasyon göndermeleri içerdi.

Bölümün başındaki “serinin finali” yazısıyla birlikte birçok hayran, dizinin gerçekten sona erdiğini zannederek sosyal medyada büyük bir şaşkınlık paylaştı. Ancak bunun bir şaka olduğu ortaya çıktı.