Simpsonlar o felaketi de mi öngördü?

1996 yılında yayınlanan "Kasırga Neddy" adlı bölümde, Springfield kasabası büyük bir fırtınaya hazırlanırken yaşanan kaos, bu yılın başlarında Florida'yı vuran gerçek bir kasırga olan Milton Kasırgası'na şaşırtıcı derecede benziyor.

Simpsonlar'ın 8. sezon 8. bölümünde, kasırga uyarısı üzerine panikleyen Simpson ailesi, sokakları süpüren seller ve evlere sığınmaya çalışan insanlar gibi sahneler yer alıyor. Bu sahneler, Milton Kasırgası sırasında Florida'da yaşananlarla neredeyse birebir örtüşüyor.

Hayranlar, sadece bu bölümle sınırlı kalmayarak, dizinin geçmişte de benzer kasırga temalı bölümlerde bulunduğunu ve bu bölümlerin gerçek hayatta yaşanan olaylarla uyuştuğunu belirtiyorlar.

Örneğin, 2013 yılında Saint Lucie Bölgesi'ni vuran bir fırtınaya benzer bir olay, daha önce bir Simpsonlar bölümünde işlenmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan yaratırken, bazıları ise bu benzerliklerin tesadüften öte bir anlam taşıdığına inanıyor.

"Simpsonlar falcıdır, söyledikleri her şey gerçek olur" gibi yorumlar yapılırken, bazıları da dizinin geleceği tahmin etme yeteneğine şaşırmış durumda.

Ancak, bu iddialara karşı çıkanlar da bulunuyor. Bu kişiler, dizinin bu kadar çok olayı önceden tahmin etmesinin imkansız olduğunu ve bu benzerliklerin sadece tesadüf olabileceğini savunuyorlar.

"Simpsonlar hiçbir şeyi tahmin etmedi ve hiçbir zaman da etmedi. Bu sadece bir çizgi film" diyenler de var.

Peki, Simpsonlar gerçekten geleceği görebiliyor mu? Yoksa bu sadece tesadüflerin bir araya gelmesi mi? Bu soru, dizinin hayranları arasında uzun süre tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.