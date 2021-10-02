Simpsonlar yine gündemde!

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran Simpsonlar dizisi, geçmişte Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla ve koronavirüs salgınının bir benzerini tahmin etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Televizyon tarihinin en uzun senaryolu dizisi yine gündemde...

Dünyaca ünlü çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kazanması ve Kongre baskını gibi bazı olayları önceden öngördüğü konuşulan dizinin İngiltere’de devam eden akaryakıt krizini de önceden tahmin ettiği iddia edildi.

2010 YILINDA YAYINLANMIŞTI

Simpsons'ın yakıt çılgınlığını 11 yıl önce hayal ettiğini öne sürüyor. 2010 yılında yayınlanan “Lisa Simpson, Bu Senin Hayatın Değil” başlıklı bölüm sosyal medyanın gündemine geldi.

Homer’in bebeği Maggie için özel bir promosyon oyuncağı talep etmek için benzin istasyonuna gitmesini anlatan bölümde boş yer kalmadığı için Homer, arabasının bagajına akaryakıt doldururken görülüyor.

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02/10/2021 09:29