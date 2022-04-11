Simpsonlar'a ilk kez işitme engelli karakter giriyor

Fenomen çizgi dizi Simpsonlar (The Simpsons), 33 yıllık tarihlerinde ilk kez işitme engelli bir karaktere yer verecek.

Simpsonlar, karakterleri her ne kadar dört parmaklı olsa da pazar günü yayınlanacak bölümde işaret dili kullanacaklar. Bölüm, 2022 Oscar Ödülleri’nde En İyi Film seçilen CODA’yı akla getirse de filmden etkilenerek yazılmadığı öğrenildi.

CODA, işitme engelli anne baba ve duyabilen kızlarının müzük tutkusunun peşinden gitme hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncuları işitme engelli olan Troy Kotsur ve Marlee Matlin, gerçek hayatlarında da işitme engelli bireyler. Kotsur, filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kucakladı. Simpsonlar ekibi, işitme engelli özel bölümünün CODA’dan çok önce planlandığını ancak CODA’nın başarısından da mutlu olduklarını söyledi.

CNN’e konuşan Simpsonlar’ın yapımcısı Al Jean, “722 bölümden sonra bir ilki gerçekleştirmek çok zor. Ama bundan daha heyecanlı olamazdım” diye konuştu.

ÖZEL BÖLÜM LISA'YA ODAKLANIYOR

‘The Sound of Bleeding Gums’ adlı bölümün merkezinde rol modeli ve en sevdiği müzisyen olan, hayatını kaybetmiş saksafoncu Bleeding Gums Murphy'nin işitme engelli ve koklear implanta ihtiyacı olan bir oğlu olduğunu öğrenen Lisa Simpson'a odaklanıyor. Lisa, saksafoncunun oğlu Monk Murphy'ye yardım etmeye çalışırken kendini biraz fazla kaptırıyor.

Bleeding Gums Murphy, dizinin 6. sezonunda ölmüştü.

SENARİSTİN HAYATI DA AYNI

Özel bölümün hikayesi, dizinin ana yazarı Loni Steele Sosthand'ın hayatına dayanıyor. Al Jean, “Loni, Bleeding Gums Murphy'nin oğlunu doğuştan sağır ve babasının müziğini asla duyamayan bir adam olarak çizmeye karar verdi” dedi. Sosthand’in ağabeyi Eli, caz müzik aşığı ailenin duyma bozukluğu olan üyesi.

İŞARET DİLİ UZMANLARINA DANIŞILDI

Sosthand, dizinin yapımcılarının bölümde karakterlerin yaptığı işaretlerle ilgili olarak iki işaret dili uzmanına danıştığını söyledi. İşaret dili uzmanları, karakterlerin eksik parmaklarına rağmen kelimelerin anlamlarının doğru bir şekilde iletildiğinden emin olmak için animatikleri - gösterinin görsellerinin kaba versiyonlarını - inceledi.

Sosthand, “Benden sadece bir yaş büyük olan doğuştan işitme engelli bir kardeşe sahip olmak, kişiliğimin şekillenmesinde etkili oldu. Bu, sadece bana hitap eden bir hilaye değil, kimliğimin ta kendisi” diye konuştu.

İŞİTME ENGELLİ AKTÖR SESLENDİRECEK

Simpsonlar’daki işitme engelli Monk karakterini ‘Glee’ ve ‘No Ordinary Family’ gibi filmlerde rol alan işitme engelli aktör John Autry II seslendirecek. Bir açıklamasında John Autry II, rolü onun için "hayat değiştiren" nitelendirmesini yaptı.

Simpsonlar’ın özel bölümünde Ian Mayorga, Kaylee Arellano ve Hazel Lopez adlarında üç çocuk işitme engelli çocuklara adanmış kar amacı gütmeyen No Limits adlı kuruluştan çocuklar da rol alacak. Çocukların ‘South Pacific’ müzikalinden bir şarkı olan ve bölümün sonunda yer alan ‘Happy Talk’u kaydetmeleri yer alacak.

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11/04/2022 13:28