Simpsonlar’da bir ilk: İşitme engelli bir karakter yer alacak

Yeni bölüm Lisa Simpson’a odaklanacak ve rol modeli ve en sevdiği müzisyen, merhum saksafoncu Bleeding Gums Murphy’nin işitme engelli olan oğlu Monk Murphy’ye yardım etmeye çalışırken görünecek.

Bölümün hikayesi, ana yazar Loni Steele Sosthand’ın hayatına dayanıyor. Yapımcı Al Jean, “722 bölümden sonra bir ilk yapmak çok zor. Ama bu bölüm için daha heyecanlı olamazdım” dedi. Jean, CNN’e verdiği demeçte, “Loni, Bleeding Gums Murphy’nin oğlunu doğuştan işitme engelli ve babasının müziğini asla duyamayan bir adam yapmaya karar verdi” dedi.

Ayrıca, dizinin yapımcıları bölümde karakterlerin yaptığı işaretlerle ilgili olarak iki işaret dili uzmanına danıştı. İşaret dili uzmanları, karakterlerin eksik parmaklarına rağmen kelimelerin anlamlarının doğru bir şekilde iletildiğinden emin olmak gösterinin görsellerinin kaba versiyonlarını incelediler.

Sosthand, bölümün kendisi için kişisel olduğunu söyledi: “Sadece bir yaş büyük, doğuştan duyma engelli bir erkek kardeşimin olması, benim kim olduğumu gerçekten şekillendirdi. Yani bu sadece kalbime değil, kimliğime de yakın bir hikaye.”

Bölümde ayrıca, kendini işitme engelli çocuklara adamış bir sivil toplum kuruluşu olan No Limits’ten üç çocuk; Ian Mayorga, Kaylee Arellano ve Hazel Lopez de yer alacak.

Tarihi bölüm, CODA’nın Akademi Ödülleri’ndeki başarısından sonra geliyor. Dizinin baş yapımcısı Jean, bölüm üzerinde ödül töreninden çok daha önce çalışıldığını söyledi: “Bazıları yıllar önce meydana gelen olaylara dayanıyor. Elbette CODA’nın başarısından dolayı çok mutluyuz.”

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11/04/2022 20:27