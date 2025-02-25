Simpsonlar'ın işaret ettiği “kıyamet” tarihi geldi: 28 Şubat'ta ne olacak?

Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan 36 sezon boyunca hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın 28 Şubat'a dair kehaneti gündeme geldi.



SPRİNGFİELD'DA KARANLIK GÜN

1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, kasabanın tamamen elektriksiz kaldığı bir senaryo işleniyor. Ne çalışan arabalar var, ne cep telefonları, ne de Homer Simpson’ın işe gidebileceği bir nükleer santral. Dünya adeta ortaçağa geri dönmüş gibi.



Öte yandan 2023'te yayınlanan başka bir bölümde 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağının söylenmesiyle hayranlar iki sahneyi birleştirerek bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceğini düşünüyor.

GÜNDEMİ SARSAN DİĞER KEHANET

Son günlerde bir başka Simpsonlar tahmini de gündemi sallıyor. Rapçi Puff Daddy’nin tutuklanmasının ardından, sosyal medya kullanıcıları yine dizinin geleceği bildiğini iddia ediyor.

The Simpsons’ın 28. sezonunda, yedi yıl önce yayınlanan bir bölümde, ünlü isimlerin beyaz kıyafetlerle katıldığı lüks bir parti tasvir ediliyor. Hayranlar, bu sahnenin Puff Daddy'nin düzenlediği ve şu anda skandallarla gündemde olan partilere benzer olduğunu öne sürüyor.



Leonardo DiCaprio, Beyoncé ve Jennifer Lopez gibi ünlülerin adının karıştığı büyük iddialar ve Simpsonlar'ın geçmiş tahminleri göz önüne alındığında, 28 Şubat 2025'te neler olacağı merak ediliyor.