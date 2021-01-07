Simpsonlar'ın (The Simpsons) kehaneti yine tuttu

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor.

Daha önce corona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para hatta Donald Trump'ın başkan seçileceğini bilen dizi, bu sefer de ABD'deki Kongre Binası işgalinden sahnelerin benzerlerini önceden yayınlamasıyla gündemde.

Kongre Binası'na Vikingler başlığıyla giren işgalci ile binadan kürsü çalan yağmacının görüntüsüne benzer sahneler Simpsonlar hayranlarının gözünden kaçmadı.

İşte Simpsonlar'ın Kongre Binası işgali kenaheti ile doğru çıkan ve çıkacağı konuşulan diğer tahminleri...

ABD'de Kongre Binası işgali

Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizinin hayranları, dizinin ABD'deki son durumu da bildiğine dikkat çekti. Trump yanlılarının Washington'daki Kongre Binası'nı basması olayında, üstü çıplak, kafasında bir miğfer olan göstericinin görüntüsü ile Simpsonlar'da üzerinde "Vali" yazan bir kuşak taşıyan miğferli adamın yan yana görüntüsü, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

Sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden bir diğeri de Kongre binasına giren yağmacılardan kürsü çalan adamın fotoğrafı ile Homer Simpson'ın heykel çaldığı sahneden bir kare oldu.

ABD'de "iç savaş 2021" etiketiyle atılan tweet'lerde, Simpsonlar dizisinde 20 Ocak 2021'de Homer Simpson'ın bir evin çatısında elinde silahla beklediği hali paylaşıldı. 20 Ocak ayrıca Trump'ın başkanlığı Joe Biden'a teslim edeceği yemin töreni günü.

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07/01/2021 12:00