Simpsonslar'ın tahminleri doğruysa üçüncüsü bu yıl başlayacak

Dünyanın en uzun soluklu dizilerinden biri olan Simpsonlar, geleceği tahmin ettiği iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. İngiltere'deki yaşam maliyeti krizinden, 2024 ABD seçim haritasına ve Donald Trump'ın başkanlık kariyerine dek birçok olayı tahmin eden dizinin diğer tahminleri de oldukça merak ediliyor.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI TAHMİNİ

Küresel gerilimlerin artmasının ardından Simpsonslar'ın 'Üçüncü Dünya Savaşı'na dair bölümleri de yeniden gündeme geldi. Özellikle 1987'deki kısa bir bölümde Homer, savaşın başladığına inanarak ailesini bahçedeki sığınaya götürmeye çalışır. Bir başka bölümde ise Lisa'nın İngiliz nişanlısı Hugh'un Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bahsetmesi dikkat çekmişti. Bu sahneler, dizinin hayranları tarafından "Yeni bir savaşın habercisi olabilir mi?" diye tartışılıyor.

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"SİMPSONLAR YİNE HAKLI ÇIKACAK MI?"

Simpsonslar'ın geçmişteki 'kehanetlerinin' bir kısmının gerçekleşmiş olması, şimdilerde fark edilen eski tarihli tahminlerin yeniden ciddiyetle değerlendirilmesine sebep oluyor. Dizinin 2025 için öngördüğü iddia edilen kıyamet; savaş ve zombi salgını temaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hayranlar, "Simpsonslar yine haklı çıkacak mı?" sorusunu endişeyle dile getirdi. Dizi her ne kadar kurgu olsa ve yapımcıları çokça kez bölümlerini hiçbir şekilde 'kehanete' dayandırmadan çektiklerini söyleseler de başta hayranları olmak üzere milyonlarca insan, detaylara anlam yüklemeye devam ediyor...