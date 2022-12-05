Sımsıkı cildin 6 sırrı!

Sıkı bir cilt demek gözeneklerin çok açık olmaması demek. Peki sağlıklı, parlak ve sıkı bir cilt için neler yapılmalı? Hangi ürünler kullanılmalı?

Sağlıklı ve diri bir cilt için yağlı besinlerden uzak durmalı. Çünkü freş besinler freş cilt anlamına geliyor. İşte detaylar...

SIKI CİLDİN 6 SIRRI

1. Düzenli ve sağlıklı besinler tüketmek cilt sağlığını direk olarak etkiler. Sağlıklı bir cilt için gerekli birçok vitamin ve mineral taze sebze ve meyvelerde bulunmaktadır. Cilt için en önemli vitaminler A, E, ve C vitaminleridir.

2. İnsanın yaşam kaynağı olan su, cilt sağlığı için de oldukça önemli bir yere sahiptir. Bol su içmek, cildin uygun nem dengesini sağlarken aynı zamanda vücudumuzdan toksinleri atarak sağlıklı bir cilde kavuşmamamızı sağlar.

3. İnsan cildi yapısında bulunan hücrelerini geceleri yenilemektedir. Bu yüzden yetişkin bir insanın ortalama günde 7-8 saat uyku uyuması gerekmektedir.

4. Sağlıklı bir beden için olduğu gibi sağlıklı bir cildin de ilacı spor yapmaktır. Spor yaparken salgılanan hormonlar sayesinde cildin sağlıklı bir görünüme kavuşması sağlanabilir. Ayrıca atılan ter sayesinde toksinlerden arınan cilt, kendini hızla yeniler, onarır ve sıkılaşır.

5. Cilt dokusunun bozulmaması için cildin güneşin zararlı etkilerinden de korunması gereklidir. Güneş ışınlarına fazla maruz kalmak cildin erken yaşlanmasına sebep olur.

6. Sağlıklı bir cilt için sigara, alkol, fast food tarzı zararlı alışkanlıkların yanı sıra stresten de uzak durmak oldukça önemlidir.

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05/12/2022 22:50