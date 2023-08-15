Simülasyonda bugün: Balina hata verdi

Avustralyalı bir TikTok fenomeni, ender görülen ‘‘amuda kalkma’’ hareketini yapan bir kambur balinayı filme aldı.

Brodie Moss, şeffaf bir kanoyla okyanusta kürek çekerken, bir balinanın kuyruğunun aniden suyun üzerinde yükseldiğini söylüyor.

Moss, videoda ‘‘Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor’’ diyor.

Moss, tamamen hareketsiz bir şekilde suda süzülen devasa kambur balinanın (Megaptera novaeangliae) kuyruğunu işaret ederek ‘‘Sanırım bu bir balina kuyruğu. Az önce aniden kuyruğunu suyun yüzeyine çıkardı ve hiçbir şekilde kımıldamıyor. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum’’ diye anlatıyor.

Sonrasında mesafeyi korumak için geriye doğru kürek çeken Moss, kuyruğun etrafında yüzen yavru bir balina görüyor. Baş aşağı şekilde hareketsiz duran anne balinanın etrafında daireler çizen yavru balinayı görüntüleyen adam, bu acayip olay karşısında şaşkınlığını ifade etmekte zorlanıyor.

Bu sıra dışı kuyruk kaldırma hareketi sadece Moss ve TikTok hayranları için şaşırtıcı değil; bu davranış bilim insanlarını da onlarca yıldır merak içinde bırakıyor.

Okyanustan dışarı çıkan balina kuyruğu bir yelkeni andırdığı için bu davranış bazen ‘‘yelken kuyruk’’ olarak da adlandırılıyor. Bu nefes kesici manzaranın kambur balina, gri balina ve kutup balinası gibi türler tarafından son derece nadiren sergilendiği biliniyor.

Moss görüntüyü nerede çektiğini belirtmiyor ama kendisi YBS Youngbloods ekibinin bir üyesi ki bu ekip de Batı Avustralya’nın Exmouth ve Broome arasındaki kıyılarında okyanus medyası içeriği üretiyor. Batı Avustralya’daki bir balina izleme işletmesi de 2019 ve 2020’de bu özel olaylardan birini kameraya almıştı. Üstelik kambur balinaların bu davranışı sergilediği tek bölge de burası değil.

Brezilya açıklarında, 1989-2000 yılları arasında yapılan uzun süreli bir araştırmada, kuyruğun bu şekilde su yüzeyinde durduğu birkaç saniye ile 12 dakika arasında değişen olaylar kaydedildi. Brezilya’daki uzmanlar çoğu vakada balinaların kuyruklarını yavaşça büktüklerini, böylece uzunlamasına bir eksende döndüklerini tespit etti.

Bu davranış yalnız balinalarda, annelerde ve bir kez de hamile bir dişide gözlemlendi. Anne balinalar bu davranışı gösterdiğinde, tıpkı Moss’un Avustralya’da bizzat tanık olduğu gibi, yavruları genellikle etraflarında yüzüyordu. Hatta Brezilya kıyılarında bir yavru, yelken kuyruk olayı sırasında emzirilirken görüntülendi. Ancak balina emzirme başka pozisyonlarda da gerçekleştirildiği için bu davranışı açıklayamıyor.

2016 yılında Maui açıklarında bir drone, 10 dakikadan fazla bir süre boyunca yüzeyin üzerinde kalan dik bir kambur balina kuyruğu görüntüledi. Bir balina araştırmacısı o dönemde The Huffington Post’a yaptığı açıklamada, bu davranışın dinlenme ile ilgili olabileceğini söylemişti. Kambur balinaların su içerisinde dikey olarak uyumasına benzer şekilde, belki bir anne balina da dinlenirken yavrusuna göz kulak olabilmek için baş aşağı dönebilir.

Öte yandan bu hareketin serinlemek için bir numara olabileceği de öne sürülüyor. Teorik olarak sıcakkanlı bir balina, kuyruğunu rüzgâra doğru uzatarak ısısını düzenleyebilir. Araştırmacılar Brezilya’daki çalışmada, balinanın kuyruğunun vücuttaki ısıyı dışarı vermek için kullanabileceğini öne sürüyor. Yine de bu hipotez son derece varsayımsal kalıyor.

Kaynak: Science Alert, Ceyda Yetim yerelleştirdi.