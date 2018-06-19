HABER KIBRIS

Simya Laboratuvarı’nda yangın çıktı

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19/06/2018

Simya Laboratuvarı’nda yangın çıktı
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi karşısında bulunan Simya Laboratuvarı’nda yangın çıktı.

Polisten alınan bilgiye göre; Simya Laboratuvarı’nda saat 08.10 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Polis açıklamasında, yangının muhtemelen elektrik fişinin ısınmasından kaynaklandığı kaydedildi.Çıkan yangında, klimanın iç ünitesi ile tahlil yapmada kullanılan araç ve gereçler hasar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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TAGS: Simya Laboratuvarı
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