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"Simyacı"nın yazarı Paulo Coelho'dan Mesut Özil'e destek

"Simyacı" kitabıyla bütün dünyada büyük bir hayran kitlesi edinen Brezilyalı yazar Paulo Coelho, attığı tweet'le Mesut Özil'e destek verdi

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24/07/2018
CNN

"Simyacı"nın yazarı Paulo Coelho'dan Mesut Özil'e destek

Coelho, Twitter'dan Özil'in yazdığı mektuptaki ifadelere atıfta bulunarak, "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim.' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın." ifadelerini kullandı.

 

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a sert eleştiriler gelmişti.

 

Worth reading : “ I am an immigrant when we lose”
Regardless what they say you were, is, and will always be a winner, Özil https://t.co/FnaWjAogMi

— Paulo Coelho ☮️ (@paulocoelho) 23 Temmuz 2018

 

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TAGS: mesut özil, spor, haber, türkiye
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