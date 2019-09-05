Sinan Akyol 6 ay hapis yatacak!

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Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “emanetçi tarafından sirkat” suçundan yargılanan Sinan Akyol 6 ay hapse mahkûm edildi.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç şerife Katip Kır ve Yargıç Jale Dizdarlı’ndan oluşan heyetin kararını Yargıç Kır açıkladı. Kır, sanığın 7 Temmuz tarihinde saat 11.00’de Girne’de faaliyet gösteren Eziç Peanuts’ın alt kısmında bulunan deniz kenarında, kayalıkların bulunduğu bölgede müşteki Halil Açman’a ait 1100 TL değerinde Zaiomi Mi A2 Lite marka cep telefonunu kullanmak maksadıyla aldığını, cep telefonunu geri teslim etmeyerek olay yerinden koşarak kaçıp telefonu sirkat ettiğini belirtti. Sanığın olaydan 9 gün sonra tespit edildiğini, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini ifade eden Kır, ayrıca yapılan kontrollerde sanığın ülkede ikamet izinsiz yaşadığının da tespit edildiğini söyledi. Kır, sanığı yargılandığı emanetçi sirkat suçundan suçlu bulup, mahkûm ettiklerini ifade etti. Kır, sanığa ceza takdir ederken, kamu yararını göz önünde bulundurduklarını belirtti. Kır, sanığa suçlu bulup mahkum ettikten sonra ceza süresini belirlerken, 25 yaşında genç ve sabıkasız bir kimse olmasını değerlendirdiklerini ifade ederek, 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.