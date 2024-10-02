Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada yargılamalar sona erdi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada Serdar Öktem hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Tetikçi Eray Özyağcı ve azmettiriciler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 11 sanığa hapis cezası verilirken 5 kişi ise beraat etti. 6 kişiye ise tahliye kararı uygulandı.

Sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edilen bugün duruşmada karar çıktı.

BİR KİŞİYE TAHLİYE

Serdar Öktem hakkında adli kontrol talebiyle tahliye kararı verilirken dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal için ise tutukluluğa devam kararı verildi.

İki ismin dosyası ayrılırken telefonlarının açılması beklenecek.

ÖZYAĞCI'YA TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Tetikçi Eray Özyağcı’ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

KAÇMAYI SAĞLAYAN BALKAYA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS CEZASI

Özyağcı'yı motorla olay yerinden kaçıran Vedat Balkaya’ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

KEŞİFÇİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ofis önünde keşif yapan Suat Kurt’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

KİLİT İSİMLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Azmettici Doğukan Çep, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Dosyada azmettirici olaran geçen Tolgahan Demirbaş’a "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Demirbaş'ın eşi kararın ardından sinir krizi geçirdi.

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇU

Mustafa Uzunlar’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15 yıl ceza verildi.

Aşkın Mert Gelenbey’e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15 yıl ceza verildi.

Murat Can Çolak’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıl ceza verildi. Emre Yüksel’e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıl ceza verildi.

Dava kapsamında toplam 11 sanık için hapis cezası verildi. Davada 5 kişi beraat etti, 6 kişiye ise tahliye kararı uygulandı.

ATEŞ'İN AİLESİNE SALDIRI

Duruşmaya verilen arada, Mertcan Kılıç adlı kişi, kafeterya bölümünde Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu.

Kılıç, güvenlik güçleri tarafından göz altına alınırken saldırıda hafif yaralanan Selma Ateş Kazanç'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayın ardından Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş fenalaştı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş yaşananlara tepki göstererek "Sinan Ateş'i öldürdünüz, bizi de mi öldüreceksiniz?" ifadesini kullandı.

Selma Ateş Kazanç da tedavisinin ardından olayla ilgili "Bu saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bunun sinyallerini alıyorduk. Bunun, kararın verileceği zaman yapılması 'adalet nerede' sorusunu bize tekrar sorduruyor. Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum." açıklamasını yaptı.

Ateş, saldırıdan sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerini avukatına verdiğini, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini dile getirdi.