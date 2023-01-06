Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme: 2’si polis 4 kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan Çep, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul Beykoz'da bir otele yapılan baskın sonucu yakalandı.

Üzerinde iki silah bulunan şüphelinin, İstanbul'dan Ankara'ya getirileceği belirtildi.



TUTUKLU SAYISI 10'A ULAŞTI



Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.



Emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi dört şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

"TETİKÇİYİ ANKARA'YA İKİ POLİS GETİRDİ"

Tetikçi E.Ö'yü Ankara’ya getirdikleri tespit edilen polislerin, saldırı planlamasında bizzat rol aldıkları ididalar arasında.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’da yapılan saldırı planı doğrultusunda, tetikçi E.Ö'yü Ankara’ya getirmek üzere siyah bir minibüs ve şoför organize edildi. Ancak iki ismin de suç kaydı vardı.



Yolda polis tarafından durdurulma ihtimaline karşı şüphe çekmemek için iki polis zanlıları Ankara’ya getirmekle görevlendirildi.



Minibüsle Ankara’ya gelen zanlıların, saldırının gerçekleştirildiği Çukurambar semtinde iki gün boyunca keşif yaptığı ve Sinan Ateş’i takip ettiği belirlendi.



Cinayetin işlendiği noktada yolların dar olması nedeniyle motosiklet kiralayan zanlıların, uygun anı bekleyerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

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06/01/2023 10:02