Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti

Baba Ateş, oğlu için adalet beklerken yaşamını yitirdi

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11/03/2024

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Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti

Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde binadan çıkarken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in, Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, sahura kalktıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

11/03/2024 11:07
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TAGS: haber, kıbrıs
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