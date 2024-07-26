Sinan Erdem anısına mücadele ettiler
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Kupası Taekwondo Şampiyonası önceki gün yapıldı.
26/07/2024
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Kupası Taekwondo Şampiyonası önceki gün yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver
3.Kategori: 1. Daria Shymushevska
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Hayriye Yetek
8.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman
9.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen
10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen
11.Kategori: 1. Nihal Yeleğen
12.Kategori: 1. İnci Demir
13.Katagori: 1. Arosha Anari
14.Kategori: 1. Betül Aydın
15.Katagori: 1. Berrak Su Kaplan
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu
2.Kategori: 1. Sam Norouzi
3.Kategori: 1. Berat Sütçü
4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın
5.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın
6.Kategori: 1. Kerem Kencebay
7.Kategori: 1. Emir Erdem
8.Kategori: 1. Kıvanç Tükel26/07/2024 11:23