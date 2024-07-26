Sinan Erdem anısına mücadele ettiler

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Kupası Taekwondo Şampiyonası önceki gün yapıldı.

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26/07/2024

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Sinan Erdem anısına mücadele ettiler

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Kupası Taekwondo Şampiyonası önceki gün yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp  temsilcileri  verdiler.

 

SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori:      1. Havin Yılmaz

2.Kategori:      1. Melek Ünver                                              

3.Kategori:      1. Daria Shymushevska                     

4.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu              

5.Katagori:      1. Zeynep Kürekçi

6.Katagori:      1. Hira Kürekçi

7.Kategori:      1. Hayriye  Yetek

8.Katagori:      1. Dua Rezwan Zaman       

9.Kategori:      1. Tuvana Yeleğen

10.Katagori:    1. Utku Kavin Yeleğen

11.Kategori:    1. Nihal Yeleğen        

12.Kategori:    1. İnci Demir

13.Katagori:    1. Arosha Anari      

14.Kategori:    1. Betül Aydın

15.Katagori:    1. Berrak Su Kaplan

 

ERKEKLER SONUÇLARI                                               

1.Kategori:      1. Ali Arpacıoğlu       

2.Kategori:      1. Sam Norouzi

3.Kategori:      1. Berat Sütçü                        

4.Kategori:      1. Yağız Arkın Akalın             

5.Kategori:      1. Karan Arkın Akalın

6.Kategori:      1. Kerem Kencebay

7.Kategori:      1. Emir Erdem

8.Kategori:      1. Kıvanç Tükel

26/07/2024 11:23
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TAGS: Sinan Erdem
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