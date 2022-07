Sinan Erdem anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve Sinan Erdem anısına gerçekleştirilien Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu) Zor Haraketler Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Önceki gün (Cuma) yapılan yarışmada dereceye girenlere ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları Master Öykü Ergin, Ali Uslu ve bölge hakemleri yönettiler.

Sinan Erdem Kimdir?

KKTC sporlarının büyük destekçisi ve gelişmelerine büyük katkıları olan, Sinan Erdem 9 Mayıs 1927 yılında Manisa'da dogdu. 1957'den 1967'ye kadar Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri olarak çalıştı.

1966'da Uluslararası Voleybol Federasyonu'na (FIVB) üye oldu. FIVB'de 1972'den 1984'e kadar organizasyon komitesi baskanlığı görevini yürüttü. 1975-1982 yılları arasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreter Yardımcılığını üstlendi. 1977'de Galatasaray Spor Kulübü Divan Heyetine girdi. 1982'den bu yana TMOK Genel Sekreteri, 1983'te Akdeniz Oyunları Teknik Komite üyesi, 1982'de Islam Oyunları Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1987-1988 sezonunda Yesilyurt Spor Kulübü baskanlığı yaptı. 1988 Seoul Olimpiyatlarinda IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) Üyesi oldu. 1988 yılında Akdeniz Oyunları Yönetim Kurulu üyesi seçildi. 25 Şubat 1989 tarihinde yapılan TMOK Olağan Genel kurul toplantısında TMOK Baskanlığına seçildi. Fransa Spor Bakanlığı Altın Madalya ödülü ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Liyakat ödülü'ne sahiptir. Japon Hükumeti tarafindan "Kültür Günü” olan 3 Kasım 1992 tarihinde, Japon-Türk ilişkileri ve dostluğunun gelişmesine katkıları nedeniyle kendilerine, Japon Imparatoru AKIHITO adına "The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon" nişanı verildi. Meksika, Munih, Montreal, Moskova, Los Angeles Olimpiyatlarinda Teknik Delege olarak, Seoul Olimpiyatlarinda ise IOC üyesi olarak görev yaptı.

SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

BAYANLAR ZOR HARAKETLER

1.Kategori: 1.Hayriye Yeter

2.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan

3.Kategori: 1.Nisa Gukaeva

4.Kategori: 1.Sühelya Bölükbaşı

5.Kategori: 1.Zeynep Keskin

6.Katgori: 1.Spellana Gankama

7.Katagori : 1.Şebnem Eryiğit

8.Katagori: 1Aslı İpek Kara

9.Katagori: 1.Enise Püsüllü

10.Katagori: 1.Sera Acar

11.Katagori: 1.Anastasia Korsinova

12.Katagori: 1.Dua Zaman

ERKEKLER ZOR HARAKETLER

1.Kategori: 1.Sam Norozi

2.Kategori: 1. Münür Püsküllü

3.Kategori: 1.Mustafa Yalçın

4.Kategori: 1.Emre Acar

5.Kategori: 1.Demir Çelik

6.Kategori: 1.Vandat Lozani

7.Kategori: 1.Daniel Korsunov

8. Katagori: 1.Nikita Gordaev

9.katagori: 1.Çetin Çiftsüren

10.Katagori: 1.Özkay Ramiz

11.Katagori: 1. Reza Golmohammad

Bu habere tepkiniz:



23/07/2022 18:17