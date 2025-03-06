Şinasi Kamber her yerde aranıyor!

Yayla köyünde ikamet eden Şinasi Kamber’in kalmakta olduğu ikametgahından ayrılıp evine geri dönmediği bildirildi.

CTP Güzelyurt İlçesi Başkanı Çağlar Gulamkadir olayla ilgili sosyal medya hesabından Kamber'in bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Gulamkadir, “Dikkat! Bu bir yardım çağrısıdır!!! Yayla köyünde ikamet etmekte olan engelli arkadaşımız Şinasi Kamber yaklaşık 16.30/17.00 saatlerinde evinden ayrılmış ve halen evine donmemistir. Bölge halkı tarafından Yayla sahili bölgesinde şuan aranmaktadır! Görenler 05428519178 numaralı hattan köy muhtarına lütfen ulaşın!” ifadelerine yer verdi.