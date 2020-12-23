Sınay: Özgürgün'le aramda tek bir benzerlik gösterebilirmisiniz?

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UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün geçen gün istifasının mecliste ret edilmesinin ardından gündeme gelen Abbas Sınay sessizliği bozdu.

2014 yılında milletvekilliğinden istifa eden ancak istifası mecliste kabul edilmeyen dönemin CTP-BG Girne milletvekili Abbas Sınay, kendisine yönelik eleştiriler üzerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Sınay: Dokunulmazlığım mı kaldırıldı yoksa yurt dışına mı kaçtım?

Sınay, "Abbas Sınay ve Hüseyin Özgürgün arasında tek bir benzerlik gösterir misiniz? Siz Kıbrıs'ta ilk kez yapılan bir istifayı bile itibarsızlaştırıyorsunuz. Bir sorun bakalım dokunulmazlığım mı kaldırıldı yoksa yurt dışına mı kaçtım? Ben Kıbrıs'taki siyasetin pisliğinden kaçtım” dedi.

Sınay, devamla “Ve bir daha yakınına bile uğramadım. Ama Kıbrıs'ta barış ve çözüm mücadelesinde hep yer alacağım. Bu oylamayla CTP itibarsızlaştırmaya çalışmanız sol mücadeleye ve Kıbrıs'ta çözüm ve barış mücadelesine de zarar verir” diye ekledi.

Sınay’ın istifası 40 oyla reddedildi

Abbas Sınay, 15 Ağustos 2014 tarihinde milletvekilliğinden istifa ettiğini Meclis Başkanlığı’na bildirmiş 20 Ekim’de ise Meclis Genel Kurulu’nda Sınay’ın istifası oylanmıştı.

CTP-BG ve DP-UG milletvekilleri Sınay’ın istifasına ret oyu verirken, UBP çekimser, TDP kabul oyu kullandı. Çekimser oylar, ret oylarından sayıldığından, Sınay’ın istifası 40 oyla reddedilmişti

Meclis Başkanı Sibel Siber, tutanağa göre sonuçları “Kabul 3, ret 28, çekimser 12, katılmayan 7” Şeklinde olduğunu açıklamıştı.

Özgürgün: Milletvekilini halk seçti, görevden de o alır

Sınay’ın istifa talebinin mecliste okunmasının ardından ilk sözü dönemin UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün almıştı.

Hüseyin Özgürgün mecliste şöyle konuşmuştu:

“Bir milletvekilinin istifa noktasına gelmesi mutlaka toplumda ve halkta bir tepki yaratır. Sınay’ın istifası Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa gereği milletvekillerinin onayına sunulması gerekir. Divanın görüşmesi ve milletvekillerinin oylaması iç tüzük gereğidir ancak bu yanlıştır. Bu tamam değil. İstifa tek taraflı bir müessesedir. İstifayı hangi konuda ve düşüncelerle almış olursa olsun bir kişi istifa ettim demişse etmiştir. Anayasa ve İç Tüzük bu konuda bir şeyler söylüyor. Önümüzde bulduk. Belki bu konu bir sonraki referandumda halka iyi anlatılırsa, halkın da onay vereceği bir konu olur. Ama Anayasa değişmesi gereken birinci konulardan biridir. Halkın seçtiği bir milletvekili ancak halk tarafından görevden alınabilmeli. Milletvekilini halk seçti, görevden de o alır. Biz taraf olmayacağız. Sayın milletvekili bir daha düşünür, ama biz bugün böyle bir istifayı onaylayamayız, çekimser oy kullanacağız”

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23/12/2020 11:09