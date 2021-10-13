Sındırgı Belediyesi Heyetinden Arter’e Ziyaret

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve beraberindeki heyet, bugün Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı İsmail Arter ziyarette, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile geçmişe dayalı bir dostlukları olduğunu ifade ederek, belediyecilik anlamında bir kez daha görüşme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Başkan Arter, tüm dünyada büyük bir sıkıntı olan Covid-19’un herkesi olumsuz etkilediğini, bu koşullarda virüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğini ifade etti.

Arter, 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın siyasi bir kararla açılmasının üzerinden bir yıl geçtiğini, kapalı Maraş’ı bu sürede 240 binin üzerinde insanın ziyaret ettiğini ifade ederek, Maraş’ın yaşayan bir şehre nasıl dönüşeceği, açılım sürecinin nasıl ilerleyeceği konularında çalışmaların devam ettiğini, bölgede Güney’deki insanların ve vakıfların malları olduğunu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun formülleri ile ilerlemenin sağlanacağını söyledi.

Maraş’ın açılmasının Kıbrıs müzakerelerinde olumlu bir etki yaratması dileğinde de bulunan Başkan Arter, Maraş açılımının gerginlik ve kavga için yapılmış işler olmadığını söyledi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş konuşmasında, 14 yıl önce Gazimağusa Belediyesi halk dansları ekiplerinin Sındırgı’daki festivale katılığını hatırlatarak, Kıbrıs’ın kendileri için çok önemli stratejik bir noktada olduğunu kaydetti.

Yavaş, Gazimağusa Belediyesi ile kültürel ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini, bu amaçla ülkeye geldiklerini, daha önce muhtarlarla şimdi, ise belediye çalışanları ve müdürleri ile geldiklerini ifade etti.

Yavaş, ev sahipliğinden dolayı İsmail Arter’e teşekkür ederek, Arter’i Sındırgı’ya davet etti. Ziyaretin sonunda karşılıklı takdimler yapıldı.

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13/10/2021 14:38