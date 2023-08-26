Sindirim sorunları, Parkinson hastalığına yakalanma riskini artırıyor

ABD'deki bir araştırmaya göre, kabızlık veya yutma güçlüğü gibi sindirim sorunları Parkinson hastalığı olasılığını iki katına çıkarabilir.

ABD'deki bir araştırmaya göre, kabızlık veya yutma güçlüğü gibi sindirim sorunları Parkinson hastalığı olasılığını iki katına çıkarabilir.



Alzheimer hastalığının, felçlerin ve beyin anevrizmalarının kökenleri gastrointestinal sistemle ilişkilendirilirken, Parkinson'un da bağırsaklarda başlayabileceğine dair kanıtlar olsa da, belirli sindirim bozukluklarıyla ilişkisi üzerine çok az çalışma yapılmıştır.

Yeni yapılan bir çalışma, dört bağırsak rahatsızlığının Parkinson hastalığının erken uyarı işareti olabileceğini ortaya koydu.

"BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI, PARKİNSON'U İLERLETEBİLİR"

Araştırmacılar, bağırsak sorunlarının klinik teşhisinin "Parkinson hastalığının gelişimini özellikle öngörebileceğine" dair "önemli gözlemsel kanıtlar ortaya koyan ilk çalışma" olduğu sonucuna varıyor.

Araştırmacılar ABD'de Parkinson hastası 24 bin 624 kişi, Alzheimer hastası 19 bin 046 kişi ve serebrovasküler (beyin damarı tıkanması) hastalığı olan 23 bin 942 kişinin tıbbi kayıtlarını karşılaştırdı. Parkinson hastaları yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken ve tanı süresi açısından diğer gruplardaki hastalarla eşleştirilerek tanıdan önceki altı yıl içinde gastrointestinal rahatsızlıkların görülme sıklığı karşılaştırılmıştır.

Ayrıca çalışmada 18 bağırsak rahatsızlığından herhangi birinin teşhisi konan herkesin tıbbi kayıtları, beş yıl boyunca söz konusu rahatsızlığı olmayanlarla karşılaştırılarak kaçında Parkinson hastalığı veya diğer nörolojik rahatsızlıkların geliştiği tespit edildi. Her iki karşılaştırmada da bağırsak sorunları olan hastalarda Parkinson hastalığı teşhisi riskinin daha yüksek olduğu görüldü.

Kabızlık, yutma güçlüğü (disfaji) ve yiyeceklerin mideden ince bağırsağa geçmesinin daha uzun sürdüğü gastroparezi hastalarının tanıdan önceki beş yıl içinde Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı iki kattan fazlayken, ishali olmayan IBS (bağırsak sendromu) %17 daha yüksek riskle ilişkilendirildi.

"APANDİSİ ALINAN HASTALARDA PARKİNSON OLASILIĞI DÜŞÜK"

Fonksiyonel dispepsi (belirgin bir nedeni olmayan midede yanma hissi veya dolgunluk), ishalli IBS ve ishal artı dışkı tutamama gibi bazı gastrointestinal semptomların da Parkinson hastalığı gelişen hastalarda daha yaygın olduğu görüldü.

Ancak bunlar Alzheimer hastalığı, anevrizma veya felç başlangıcından önce de daha yaygındı. Bununla birlikte, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi diğer bağırsak sorunlarının Parkinson'a yakalanma olasılığını artırmadığı tespit edildi.

Araştırmacılar, apandisi alınan hastalarda Parkinson gelişme olasılığının daha düşük olduğunu hesapladı.

Araştırmacılar, bulguların Parkinson hastalığı riski yüksek olan hastalarda bağırsak sorunlarına karşı "dikkatli olunmasını gerektirdiğini" ve gastrointestinal koşullar ile Alzheimer, felç ve anevrizmalar arasındaki bağlantıların daha fazla araştırılması çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık'ta 2030 yılına kadar yaklaşık 172 bin kişinin Parkinson hastalığına yakalanacağı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise dünya genelinde 8,5 milyon kişi Parkinson hastası.

Kaynak: Cumhuriyet