Sinekleri anında kovuyor!

Sinekler yaz aylarında uyutmaz ve yemek yerken rahat bırakmaz. Güzel anlarınızda sinekler tarafından bombardımana tutulmak istemiyorsanız evinizde birkaç bitki ve besin bulundurun. İşte sinekleri uzaklaştıran bitkiler...

Sinekler piknikte, yemekte, gezide ve uykuda birçoğumuzun korkulu rüyası. Peki, sineklerin tek çözümü ilaçlar mı? Elbette değil. Sinekleri bitkilerle evden uzaklaştırabilirsiniz.

Sinekler narenciye kokularından hoşlanmaz. Birkaç limon kesin ve bunları masa dekorasyonu olarak kullanın. Fesleğen, karanfil, biberiye, limon otu, lavanta ve nane gibi pek çok bitki aynı etkiye sahiptir. Bu bitkiler sinekleri uzaklaştırır.

Sineklerin nefret edeceği kokuları ikiye katlamak istiyorsanız, dilimlenmiş limonların içine karanfil koyun .

Harika görünen ve böcekleri de iten bu bitkilerin bir demetini bir vazoya koyabilirsiniz.

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08/07/2022 22:36