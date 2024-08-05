Sinem Kobal ile Alp Navruz aynı filmde

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, setlere geri döndü!

Kobal, 7 yıl aradan sonra başrolünü üstleneceği “Her Şeyin Başı Merkür" filminde rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Her Şeyin Başı Merkür" filmine yeni isimler dahil oldu.

KADRODA KİMLER VAR?

Su Şanad, Elif’in iş arkadaşı “Funda” olarak seyirci karşısına çıkacak. Filmde gazetenin sahibi Hikmet beyi usta aktör Tamer Levent canlandıracak.

Devrim Yakut gazetede yıllarca çevirmenlik yapan, aynı zamanda Elif’in de komşusu olan Umay Karan rolüyle kamera karşısına geçecek.

Gazetenin yazı işleri müdür yardımcısı Feridun’u Kayhan Açıkgöz, gazeteci Mert’i Yılmaz Bayraktar, Elif’in gazetedeki yöneticisi Ceyda’yı Neslihan Yeldan, Elif’in yakın arkadaşı Gizem’i Buse Kara, Elif’in diğer iş arkadaşı Suna’ya Ayşegül Aslan, gazetenin kameramanı Caner’i Koray Kadirağa, Fırat’ın sevgilisi Esin’i Cansın Çekili, Ceyda’nın işbirliği yaptığı Bülent’i ise Sabahattin Yakut oynayacak.

FİLM HAKKINDA

Film, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif’in hikayesini anlatacak.

Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek filmin yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturacak.

Ünlü oyuncu setten ilk kareyi "Elif yükleniyor" notuyla paylaşmıştı.