Sinem Kobal kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu Sinem Kobal, 2016’da meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası’nda dünyaevine girmişti. Çiftin kızları Lalin de geçen yıl ekim ayında dünyaya gelmişti.

Yakınları dışında kimseye bebeklerinin yüzünü göstermeyen çiftten Sinem Kobal, dün bu kuralı bozdu.

Kobal, kızı Lalin’in ilk kez bir fotoğrafını paylaştı. Bebeğini sırtında taşırken çekilen selfie’sini Instagram hesabından paylaşan Kobal, Lalin’in yüzünü gösterdi.

Kobal’ın paylaşımını gören Başak Dizer, Nur Fettahoğlu, Ebru Akel, Aslışah Alkoçlar, Murat Dalkılıç, Fahriye Evcen, Yasemin Özilhan ve Özge Özpirinçci gibi birçok ünlü isim paylaşıma kalp ve nazar boncuğu emojileri koydu.

Kobal’ın kızıyla olan paylaşımı 500 binden fazla beğeni aldı.

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15/04/2021 10:23