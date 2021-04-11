Sinem Kobal: Lalin bana benziyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları Lalin geçen ekimde dünyaya gelmişti. Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran Sinem Kobal kızı Lalin'in kendisine benzediğini söyledi.

Geçen ekimde kızı Lalin’i dünyaya getiren Sinem Kobal önceki gün Etiler’deydi. Anneliğin keyfini çıkardığını söyleyen oyuncu “Lalin’i büyütüyorum. Onu seyretmek çok keyifli. Allah isteyen herkese nasip etsin. Şu zor günlerde ben Lalin’in tadını çıkarıyorum. Evimizin neşe kaynağı oldu” dedi. Kızının kendisine benzediğini söyleyen Sinem Kobal, “Babası ‘Annesine benziyor ama içinden de Kenan bakıyor’ demişti. Daha 5 buçuk aylık ama bence de bana benziyor” dedi.

BAKICIYA KARŞI DEĞİL

Lalin’i kendi büyüttüğünü söyleyen Sinem Kobal “Kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli. Tecrübesi olan annem, arkadaşım ya da bir bakıcıdan ne kadar destek alabilirsem o kadar rahat oluyor. Bebeğe de daha iyi yansıyor. Ama bizim şu an keyfimiz yerinde” diye konuştu. “Oyunculuğa ne zaman döneceksiniz?” sorusuna ise “Henüz erken” cevabını verdi.

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11/04/2021 09:36