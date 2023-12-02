Sinem Kobal'ı aldattığı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk açıklama

ads ads ads ads
02/12/2023

ads
Sinem Kobal'ı aldattığı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk açıklama


Sosyal medyadaki bir paylaşımla başlayan 'Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası', geçtiğimiz hafta hızla yayılmıştı.

İddiaların ardından Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çifti önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi.

İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı aldattığına dair ortalarda dolaşan iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

"Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz çünkü umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nerden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz. Buna rağmen bize sormayın."

02/12/2023 22:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Sinem Koba, aldatt, iddia, kenan İmirzalıoğlu
MANŞETLER

HK MAGAZİN

Polat çifti operasyonunda gözaltı sayısı 24'e yükseldi

HK MAGAZİN

Dilan Polat’a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp'ın Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Para kaçırma işlemi engellenirken soruşturma kapsamında Ankara'da 4 şüpheli daha gözaltına alınarak toplam gözaltı sayısı ise 24'e yükseldi. Öte yandan Polat çiftinin ifadeleri alınmaya başladı.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.