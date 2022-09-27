Sinem Özkeser hayatını kaybetti
Lefkoşa'nın sevilen simalarından Sinem Özkeser bu sabah hayatını kaybetti.
27/09/2022
Lefkoşa'nın sevilen simalarından Sinem Özkeser bu sabah hayatını kaybetti.
Sinem Özkeser'in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Özkeser'in cenazesi, bugün (27/09/2022) kılınacak ikindi namazı sonrası, saat 16.00'da Haspolat Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır.
Haber Kıbrıs ailesi olarak sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.
Belediye Emekçileri Sendikası Lefkoşa Belediyesi emekçisi Sinem Öztürk için taziye mesajı yayımladı.
"Değerli üyemiz Lefkoşa Türk Belediyesi emekçisi Sinem Özkeser’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, değerli ailesine sabırlar diliyoruz.Hepimizin başı sağolsun…"