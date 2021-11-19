Sinema Oyuncusu Feri Cansel’in Yaşam Öyküsünü ele alan belgesel gösterilecek

Bağımsız Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, erkek şiddeti kurban olan Kıbrıslı oyuncu ve artist Feri Cansel’in yaşam öyküsünü ele alan “Samanbahça’dan Yeşilçam’a” adlı belgesel gösterimi etkinliği düzenliyor.

Belgesel 26 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Lefkoşa’da Arabahmet Kültürevi’nde gösterilecek. Belgeselin yönetmeni Şerife Öztemiz’in de katılacağı gösteriminin ardından kısa bir söyleşi yapılacak.

“Bağımsız Kadınlar” adına yapılan yazılı açıklamada, “Dünyada olduğu gibi ülkede de kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik devam etmektedir. Eşitsizliğin cinsiyete dayalı nedenlerini konuştuğumuz ve dayanışmayı yükselttiğimiz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası’nda yaşam öyküleri yarım ve eksik kalmış yitirdiğimiz kız kardeşlerimizi anıyoruz. Bu önemli tarihte, erkek şiddeti kurbanı olan Kıbrıslı oyuncu ve artist Feri Cansel’i de hatırlıyor ve bilinmeyen hikayesini paylaşarak anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Feri Cansel (Feriha Ali), 1944 yılında Lefkoşa’nın Surlariçi Bölgesi’nde dünyaya geldi. Hayallerinin peşine düşerek Türkiye’de Yeşilçam Sineması’nda 100’ün üzerinde filmde rol aldı.

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19/11/2021 11:50