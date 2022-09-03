Sinemanın efsane yıldızı duyurdu: Kanser tedavisi görüyorum

Sinema dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen oyuncudan önce üzücü haber geldi. Oyuncu, kansere yakalandığını açıkladı. Fakat hemen ardından da bunun tedavi edilebilir bir tür olduğunu ve kemoterapiye başladığını ekledi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Hollywood'un bir değil birkaç dönemine damgasını vuran oyuncu ve aktivist Jane Fonda, kansere yakalandığını duyurdu. 84 yaşındaki Fonda, Non Hodgkin Lenfoma yani bir tür kan kanseri olduğunu açıkladı. Yakalandığı kanser türünün tedavi edilebilir olduğunu ekleyen Jane Fonda, kemoterapi sürecinin de başladığını belirti. Sinemadaki kariyerinin yanı sıra önde gelen aktivistlerden biri de olan Fonda bu yüzden "kendini şanslı hissettiğini" de ifade etti.

KURTULMA ŞANSI YÜZDE 80

Jane Fonda, Instagram sayfasında, üzerinde kırmızı bir giysi bulunan fotoğrafına yer verdiği paylaşımda kendisiyle ilgili duyuruyu yaptı. Yakalandığı kanserden kurtulup hayatta kalma oranının yüzde 80 olduğunu yazan oyuncu, aynı zamanda sağlık sigortasının önemine de değindi. Fonda "Ayrıca şanslıyım ki her tür tedaviye ulaşmama olanak sağlayan sağlık sigortam da var. Fark ettim ki bu sancılı bir süreç ama ben bu konuda ayrıcalıklıyım" diye yazdı.

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03/09/2022 15:18