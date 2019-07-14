‘’Sineye çekme’’, seçimi erkene çek

GÖR DENİLEN / Cenk Uzunoğlu

Teamüllere uygun olmayan davranışlarla hem T.C. hem de buna ayak uydurmayı marifet sayan kraldan kralcı yerli işbirlikçileri tarafından Akıncı’yı yalnızlaştırma ve yıldırma amacı güdülüyor.

Halbuki hiç bu yola başvurmadan özellikle Crans Montana sonrası yaptıkları ve yapmadıkları ile Akıncı’yı siyaseten sıkıştırmak son derece mümkündür ve halk nezdinde karşılığı vardır.

Federasyon gibi gerçek olduğu artık tescillenmiş bir hayali savunur durumda Akıncı’yı bırakmak yerine gündemi itibarsızlaştırma ile sulandırarak ‘’ağalara’’ karşı mücadele eden ‘’efe’’ konumuna oturtulmuş oluyor Akıncı. Buna benzer bir seçim sürecinin sonucunu 23 Haziran’da İstanbul’da yaşadık.

Bu baştan sona yanlış yaklaşımın amacını aşıp Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırma ve ilerisi için de emsal teşkil edip demokrasimizi yaralama riski var. Hassasiyetimizin bir diğer sebebi de budur.

Görüşme sürecinin Anastasiades’in yaptığı iddia edilen açılımdan dolayı alışılmadık bir rölantiye girdiği ortada. Buna ek olarak da Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırma çabalarını gerekçe göstererek, Akıncı Kıbrıs Türkünün iradesine erken seçim çağrısı yaparak cevap vermeyi değerlendirmesi gerektiği görüşündeyim.

‘’Sineye çekmemek’’, o makamda dönemin sonuna kadar oturmaktan değil yeri geldiğinde halkın iradesine bir an önce başvurmaktan geçer.

Gelinen noktadan sonra müzakere masasına yeniden oturacak Kıbrıslı Türk lider halktan ya federasyon ya da farklı bir çözüm modelini de görüşmek için tekrar yetki almış bir kişi olmalıdır.

Neticede Türkiye seçimden çıkacak olan sonuca saygı duymaya mecburdur. Türkiye’nin içinde Kıbrıs Türkünün iradesini yansıtmayan yeni bir Kıbrıs politikasını uygulamaya çalışmasının sonuçları kim ne derse desin vahim olur.

Seçimleri erkene almak, bunun kimi zora sokacağını, UBP ve CTP’nin söylemlerine rağmen ‘’çatı’’ adaylarla mı seçime gireceği gibi polemiklerin süresini kısaltıp zaman kaybetmenin de önüne geçer.

Rum liderin gevşek federasyon veya iki devletli çözüm açılımının bir oyalama taktiği olup olmadığını anlamanın tek çıkış yolu erken seçim çağrısıdır.

Erken seçim çağrısı federasyon dışındaki modellerin isimlerinin ne olduğunun ötesine geçip örneğin federasyona göre farklılığının ne olacağını ortaya çıkarma ihtimalini doğurur.

Bizim tarafta seçim öncesi siyasi tartışma er ya da geç Rum liderliğini ve Rum tarafındaki tüm siyasi yelpazedeki parti ve kurumları içine çeker.

Müzakere etmeden neyin ne olduğunu herkes görmüş ve değerlendirme fırsatı yakalamış olur.

Tüm bunları yaşayabilmek için daha da fazla vakit kaybederek seçimleri ötelemenin bir anlamı yoktur.

Bunun ötesinde şu veya bu şekilde Kıbrıs ile ilgili tüm ülkelerin seçim sebebiyle tartışılanlara reaksiyonunun ne olduğunu değerlendirmiş olarak karar verip oyumuzu kullanırız.

Neyin hayal neyin gerçeğe daha yakın olduğunu görme şansını yakalarız.

Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylar kadar hangi çözüm modelinin ve atılması gereken adımların gerçekçi olduğunun seçimine kendiliğinden dönüşmüş olur.

Kıbrıs sorununa çözüm arayışının geldiği noktanın karmaşıklığını ve yeni müfredatı çalışmanın zorluğunu kendi siyasi tembelliğimize maske yapmayı bırakmak için bir an önce seçime gitmek faydalı olur.

Tilkinin kuyruğu gibi bundan sonra ne uzayıp ne de kısalacak federasyon hayali ile bunun karşısında bilgilendirmeden yoksun çözüm modelleri etrafında gizli gizli karşılıklı mastürbasyon yapıp bir de üstüne üstlük yakalanıp vakit öldürmenin bir alemi yoktur.

Bu kısır döngüye kendi içimizdeki çekişmeden dolayı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ayak uydurmamızın beklenmesine de erken seçim çağrısı yaparak dur diyebiliriz.

‘’Sineye çekmemek’’ ve ‘’dik durmak’’ gibi Akıncı’nın yaptığı uzun boylu çıkışlar, sonrasında da tabiri caizse hala daha ‘’otel saksısı’’ gibi görüntü vermek için dimdik otelin lobisinde durmakla olmuyor. Halkın iradesine bir an önce başvurarak cevap vermekle olur ama. Bu seçim 2020’ye kalmadan yapılmasında fayda vardır, zararı yoktur.

Akıncı’nın geçmiş olsun dileğinde bulunmak için arayıp görüşme talep ettiği Anastasiades ile görüşmesini seçim öncesi son bir yoklama olarak kullanmasını bekliyorum.

Eylül’deki BM dönem açılış toplantılarını beklemeden Akıncı’nın erken seçim çağrısı yapmayı değerlendireceğini umuyor ve bekliyorum.

Baksanıza Yunanistan seçimlere dört ay gibi kısa bir süre kalmasına rağmen seçim tarihini erkene çekip toplumdaki tıkanıklığın önünü açtı.

Biz niye yapmayalım? Tıkandık. Vakit kaybediyoruz.