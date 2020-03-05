Singapur uçağının mürettebatı 14 gün gözetim altında tutulacak

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Çin’de kaynak bulan bu virüs Türkiye’ye bulaşmadı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Singapur’da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.

Bu kişinin Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, “Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

05/03/2020 16:42