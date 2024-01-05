Singapur’da elektronik sigaraya karşı savaş başlatıldı

Elektronik sigara yasağı getirilen Singapur'un sınır kontrol noktalarında elektronik sigaralara karşı uygulanan yaptırımlar artırıldı. Changi Havalimanı'na gelen 177 kişi, birkaç gün süren operasyonda elektronik sigara yakalandı

SİNGAPUR- İnsan sağlığına zararlı görüldüğü için elektronik sigara yasağı getirilen Singapur'un sınır kontrol noktalarındaki yaptırımları artırmasıyla Aralık ayı sonlarında çok kurumlu bir operasyonda Changi Havalimanı'nda toplam 177 kişinin çantasında elektronik sigara bulundu. 61 kişiye e-sigara bulundurduğu için para cezası verilirken, diğer 116 yolcu ise e-sigaralarını imha ettiklerini beyan ederek cezadan kurtuldu.

Operasyonlar Sağlık Bilimleri Kurumu (HSA) ve Göç ve Kontrol Noktaları Kurumu (ICA) tarafından 20 Aralık, 23 Aralık, 27 Aralık ve 30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.

HSA ve ICA, "Yolculara, bagajlarını aldıktan sonra, e-buharlaştırıcılarını ICA görevlilerine bildirmeleri için Kırmızı Kanal'dan geçmeleri hatırlatıldı. Tarama sırasında bagajlarında anormallik görülen gelen yolcular ek kontrollere tabi tutuldu. Bulunan e-buharlaştırıcılara el konuldu ve bunları beyan etmeyen yolculara olay yerinde para cezası kesildi” dedi. Geçen ay e-buharlaştırıcılarla ilgili toplam 1.656 vaka tespit edildi.

ELEKTRONİK SİGARALARA KARŞI OPERASYONLAR

HSA, ICA ve Sağlık Bakanlığı (MOH), dört günlük operasyonun "e-sigaranın yerel olarak yerleşmesini önlemek" amacıyla Singapur'daki e-buharlaştırıcı denilen elektronik sigaralara karşı yaptırımları artırmaya yönelik çok kurumlu çabanın bir parçası olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri "Ortak operasyonlar, seyahat sezonunun en yoğun olduğu dönemde e-buharlaştırıcıların havalimanına getirilmesine yönelik her türlü girişimi tespit etmek ve caydırmak için gerçekleştirildi" dediler.

Operasyonlar sırasında HSA ve ICA görevlileri, Changi Havalimanı'nın dört terminaline gelen yolcuları izledi. Trafiğin yoğun olduğu alanlarda yolcuları Singapur'da e-buharlaştırıcıların yasaklandığı konusunda bilgilendiren açılır pankartlar ve dijital ekranlar da sergilendi.

DAHA SIK UYGULAMALAR

Changi Havalimanı'ndaki ortak operasyonlara ek olarak ICA memurları, 21 Aralık'ta yapılan yakın tarihli bir yaptırım sırasında Singapur tescilli bir arabanın sürücü ve yolcu koltuklarının altına gizlenmiş 25 elektronik sigara ve ilgili bileşenleri ortaya çıkardı. Ajanslar, şüphelilerin ve el konulan sergilerin HSA'ya sevk edildiğini söyledi.

Aralık ayında Singapur yetkilileri, Changi Havalimanı'ndan başlamak üzere önümüzdeki aylarda hava, kara ve deniz kontrol noktalarında kontrolleri artıracaklarını açıklamıştı.