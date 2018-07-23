Singapur'da sağlık sistemine siber saldırı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da yaklaşık 1,5 milyon hastanın kamu sağlık sistemindeki kişisel bilgilerinin çalınmasına yol açan siber saldırının ardından sağlık kuruluşlarının bilgisayar ağlarının internet bağlantısı geçici olarak askıya alındı.

Channel News Asia televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "SingHealth" adı verilen, Ulusal Sağlık Bakımı Sistemi (NHG) ile Ulusal Üniversite Sağlık Sistemi ağlarında Geçici İnternet Gezinti Ayırması (ISS) tedbiri uygulandığı duyuruldu.

Açıklamada, kuruluşların web ağlarına internet erişimini engeleyen tedbirin, ağ güvenliğinin güçlendirilmesi için alındığı kaydedildi.

Geçen ay yaşanan siber saldırıda kamu sağlık sistemi ağına sızan bilgisayar korsanları, 1,5 milyon hastaya ait kişisel veriye erişip kopyalamış, 160 bin hastanın ise poliklinik ilaç dağıtım kayıtlarını ele geçirmişti.

Saldırı, Sağlık Bakanlığı ile Haberleşme ve İletişim Bakanlığının 20 Temmuz'da yaptıkları ortak açıklamayla kamuoyuna duyurulmuştu. Çalınan kayıtlarda hastaların ad, sosyal güvenlik numarası, adres, doğum tarihi, cinsiyet ve ırk bilgilerinin bulunduğu belirtilmişti. Hastalık teşhisleri, doktor notları ve sağlık taramalarını içeren tıbbi kayıtların ise saldırıdan etkilenmediği ifade edilmişti.