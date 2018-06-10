Singapur'dan Trump-Kim zirvesi açıklaması

Kuzey Kore'den ayrılan Balakrishnan, Pekin'de Singapurlu gazetecilere yaptığı açıklamada, son dakikada bir pürüz çıkmaması için Pyongyang'a gittiğini belirterek, zirve için "her şeyin hazır olduğunu" dile getirdi.



Singapur Dışişleri Bakanı, Washington ve Pyongyang yönetimlerinin zirve için yapılan düzenlemelerden memnun ve son 70 yılın sıkıntılarından kurtulmaya istekli olduğunu söyledi.



Balakrishnan, hafta başında Washington'ı ziyaret etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya gelmiş, önceki gün de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüşmüştü.



ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.



Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.