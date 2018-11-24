Sınıfta skandal! Kanser hastası diye bunu yaptılar

Çin’in Fujian bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Zhou Xiaozhou’ya 1 yıl önce lenf kanseri teşhisi kondu. Uzun bir süre okula gidemeyen çocuk, kemoterapi tedavisinin ardından okula geri döndü.

Tedavi süreci devam ederken, ailesi Xiaozhou hastaneden daha rahat gidebilsin diye okulu değiştirmeye karar verdi. Küçük çocuk Liancheng ilkokuluna kayıt olurken, ailesi bir süre sonra bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

Oğlunun değişikliğin ardından daha mutsuz olduğunu gören baba, notlarının da okul sisteminde görünmemesi üzerine harekete geçti. Diğer öğrencilerin velileriyle de görüşen baba, eline geçen fotoğraflarla çılgına döndü.

Çocuğun sınıfta diğer öğrencilerden ayrı bir şekilde oturtulduğunu ve sınavlara bile alınmadığını öğrenen Xiaozhou’nun ailesi, müdürün karşısına çıktı.

Diğer öğrenciler bir arada otururken, kanser hastası çocuk onlardan ayrıldı.

Sınıf öğretmeni, hastalığın bulaşıcı olduğunu iddia ederek çocuğu diğer öğrencilerden ayırdığını itiraf etmesi üzerine görevinden uzaklaştırıldı.

Yerel medyaya konuşan Xiaozhou’nun babası, “Lenfoma bulaşıcı bir hastalık değil. Bir öğretmen böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Zor bir hastalıkla mücadele eden çocuğumun ruh hali daha da bozuldu. Dava açacağım” dedi.

Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.