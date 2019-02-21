“Sınır” Adlı Kısa Film İngiltere'de Gösterilecek

Geçen yıl Nisan ayında Karpaz ve Alsancak’ta çekimleri gerçekleşen, yönetmenliğini Müge Günay’ın üstlendiği “Sınır” adlı kısa film, uluslararası festivallerin resmi seçkilerine girmeye devam ediyor. Kıbrıs Türk yapımı “Sınır”, bu kez İngiltere’de gösterilecek.





Müge Günay tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sene Eylül ayında New York’ta yarı finalist seçilen aynı zamanda İstanbul ve Kahire’den seçki alan, Aralık ayında ise Lagos’ta gösterilen Sınır, 24 Şubat’ta bu kez İngiltere’de “Lift-Off Global Network” adlı uluslararası festivalde seyirciyle buluşacak.





Sınır, çitlerin ardına kaçan bir topun önyargıları kırabileceğini ve aynı dili konuşmasalar da birbirleriyle arkadaş olabileceklerini ve barışın önyargısız nesiller tarafından sağlanabileceğini anlatıyor. Rum ve Türk çocukların başrolde yer aldığı, adanın kuzeyinde çekilen ilk ortak film olma özelliği taşıyan film, 24 Şubat’ta İngiltere’de Pinewood Stüdyoları tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen “Lift-Off Global Network” adlı uluslararası festivalde gösterilecek.

Filme emek koyan kişiler…

Oyuncular: Nehir Hasipoğlu, Giosif Sinainu, Panasis Sottou, Ege Üntel,Tuğra Özyiğit, Aysima Çebi, Emirhan Çebi, Giosif Nicholas Sinainu, Maria Sinainu ve Kıbrıs’ın tanınmış kadın oyuncusu Suzan Polat

Set Ekibi:

Yönetmen: Müge Günay

Senarist: Şafak Yolcu

Görüntü Yönetmeni: Bilal Kavalçalan

Sanat Yönetmeni: Cihan Oğuzhan

Afiş Tasarım: Onur Kalkan

Çeviri Ekibi: Tümel Sabancı + Tünay Mertekci

İşte Sınır Kısa Filminden kareler....