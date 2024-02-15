Sınır geçişlerinde sigortalardan yapılan katkı kesintisi uygulamasına devam ediliyor

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15/02/2024

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Sınır geçişlerinde sigortalardan yapılan katkı kesintisi uygulamasına devam ediliyor

Bakanlar Kurulu, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım kapsamında kara sınır kapılarındaki geçişlerde uygulanan katkı kesintisi uygulamasına devam edilmesine yönelik bir yasa gücünde kararname yayımladı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararnamede, söz konusu katkı kesintisinin karayollarının güçlendirilmesi, yapılması ve/veya yol ve trafik güvenliği için uygulanmaya devam edilmesi kararı aldığı kaydedildi.

Kararnamede, kara sınır kapılarında görev alan ve poliçe düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketlerince geçişlerde uygulanan katkı kesintileriyle Gelir ve Vergi Dairesi'nde bu amaçla açılan hesapta oluşturulacak fon kaynağının, Maliye Bakanlığı'nın kontrolünde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile istişare edilerek kullanılacağı belirtildi. 

15/02/2024 10:44
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TAGS: Sınır, geçişleri, sigortalar,
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