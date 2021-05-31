Sınır kapıları açılmadı

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31/05/2021

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Sınır kapıları açılmadı

Bakanlar Kurulu tarafından Güney sınır kapılarında geçişlerin bugün başlayacağının duyurulmasına rağmen sınır kapılarında geçişlerin başlamadığı öğrenildi.

Son  7 günde  yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu Güney ve Kuzey Kıbrıs arasında geçişlerin başlayabileceği belirtilen karara rağmen sınır kapılarında işlem yapılmadı.

Öte yandan Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Ergün Olgun've BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar Sınırların yeniden açılması için telekonferans görüşmesi yapacak

31/05/2021 14:54
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