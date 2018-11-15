ELAM ve Rum öğrencilerden oluşan bir grubun Lokmacı ve Ledra Palas sınır kapılarındaki eylemi nedeniyle öğle saatlerinde güvenlik gerekçesiyle karşılıklı olarak kısa süreliğine durdurulan geçişler, normale döndü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün, Elam ve Rum öğrencilerden oluşan bir grup Güney Kıbrıs’ta KKTC'nin kuruluşunu protesto etmek amacıyla sınır kapılarında eylem yaptılar.

Eylemler sırasında Lokmacı ve Ledra Palas sınır kapılarının öğle saatlerinde güvenlik gerekçesiyle karşılıklı olarak kısa süreliğine geçişlere kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu an geçişlerin normale döndüğü belirtildi.