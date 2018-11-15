HABER KIBRIS

Sınır kapılarında eylem

ELAM ve Rum öğrencilerden oluşan bir grup Lokmacı ve Ledra Palas sınır kapılarında eylem düzenledi.

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15/11/2018

Sınır kapılarında eylem

ELAM ve Rum öğrencilerden oluşan bir grubun Lokmacı ve Ledra Palas sınır kapılarındaki eylemi nedeniyle öğle saatlerinde  güvenlik gerekçesiyle  karşılıklı olarak kısa süreliğine  durdurulan geçişler, normale döndü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün, Elam ve Rum  öğrencilerden oluşan bir grup Güney Kıbrıs’ta  KKTC'nin kuruluşunu protesto etmek amacıyla sınır kapılarında  eylem yaptılar.

Eylemler sırasında Lokmacı ve Ledra Palas sınır kapılarının öğle saatlerinde  güvenlik gerekçesiyle  karşılıklı olarak kısa süreliğine  geçişlere  kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu an geçişlerin normale döndüğü belirtildi.

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TAGS:  Lokmacı, Ledra Palas, elam, rum öğrenci, sınır, rum, haber, kıbrıs
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