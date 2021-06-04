Sınır Kapılarında toplam 3649 karşılıklı giriş çıkış gerçekleştirildi 

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04/06/2021

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Sınır Kapılarında toplam 3649 karşılıklı giriş çıkış gerçekleştirildi 

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında tedbir amaçlı kapatılan kara giriş-çıkış kapılarının tümü bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açıldı

Bugün (04.06.2021), 05:00 ile 12:00 saatleri arasında;  Güney’den Kuzey’e 1299 Giriş işlemi,  Kuzey’den Güney’e ise 2350 çıkış işlemi olmak üzere Toplam 3649 karşılıklı giriş - çıkış  işlemi gerçekleştirildi

04/06/2021 12:42
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TAGS: kktc, giriş çıkış
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