“Sınır kapılarındaki hizmetlerimiz en iyi şekilde devam ediyor”

Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, kara sınır kapılarındaki sigorta şirketleri hakkında sosyal medyada çıkan haberleri yalanlayarak, buradaki hizmetlerin en iyi şekilde devam ettiğini açıkladı.

Şirketlerin belirli bir nöbet çizelgesine göre aralıksız hizmet verdiği ifade edilen açıklamada “Kara Sınır Kapılarında ilgili düzenlemelerle araç geçişlerinin yavaşlamasına sebebiyet vermemekle birlikte sektördeki paydaşlar arasında sorunlar olduğu bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

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15/04/2022 16:43