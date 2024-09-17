Sınır kapısında atlar için ilaç tespit edildi

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17/09/2024

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Sınır kapısında atlar için ilaç tespit edildi

Rum gümrük makamlarının, Ay Demet sınır kapısında, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen araçta atlar için kullanılan ilaç tespit ettiği belirtildi.

Filelefteros gazetesi, gümrük memurlarının, araçta Yeşil Hat Tüzüğünü ihlal eden, yarış atlarında çeşitli tıbbi kullanımlar için tasarlanan, her biri 100 ml olan 118 şişe ilaç tespit ettiğini yazdı.

Habere göre araç sürücüsü, suçun mahkeme dışında çözümlenmesi amacıyla bin 500 euro para ödedi.  

17/09/2024 10:35
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TAGS: haber, kıbrıs
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