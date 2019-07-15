“Sınır” Portekiz'den davet aldı

Yönetmenliğini Müge Günay'ın üstlendiği “Sınır” adlı kısa film, Portekiz’de gerçekleşecek olan “5. Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz - Film Art” festivalinden davet aldı.

KKTC’de çekilen ve ilk kez Türk ve Rum oyuncuların birlikte rol aldığı kısa film olma özelliği taşıyan filmin çekimleri, geçen sene Nisan ayında Karpaz ve Alsancak'ta yapıldı.

Yönetmen Müge Günay'ın açıklamasına göre, 123 ülkenin katıldığı ve 1764 film arasından “Uluslararası Bağımsız Sinema Festivali”nde "çocuklar" kategorisinde seçilen “Sınır” film, 5-15 Eylül tarihleri arasında Coimbra Üniversitesi’nde gösterilecek. Apollo 11’in 50. yıldönümünün de kutlanacağı festivalde ilk onbire seçilen “Sınır” filmi, dünyada barışın önyargısız nesiller tarafından sağlanabileceği konusunu ortak bir dille anlatıyor.

Oyuncu kadrosunda Nehir Hasipoğlu, Ege Üntel, Tuğra Özyiğit, Giosif Sinainu, Panasis Sottou ve Suzan Polat yer alırken, filminin senaryosunu Şafak Yolcu kaleme aldı. Filmin görüntü yönetmenliğini Bilal Kavalçalan, sanat yönetmenliğini ise Cihan Oğuzhan üstlendi.