Sınırda akaryakıt kontrolü devam edecek!

Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu geçiş noktalarında akaryakıt kontrollerinin ticareti önleyecek şekilde devam etmesi kararı aldı.

Kıbrıs Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kıbrıslı Rumların araçlarıyla Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek akaryakıt almaları konusunu ele aldı.

Politis ve diğer gazeteler, Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, geçiş noktalarındaki akaryakıt kontrollerinin, akaryakıt ticaretini önleyecek şekilde devam etmesi kararı alındığını yazdılar.

Gazete, toplantıda beklenen şeyin gerçekleştiğini ve Kıbrıs’ın kuzeyinde güneye yönelik akaryakıt ticaretinin önlenmesi amacıyla alınan tedbirlerin devam etmesi kararının yinelendiğini belirtirken, kişisel sebeplerle kuzeye geçen kişilerin ise mümkün mertebe rahatsız olmamaları gerektiğinin vurgulandığını aktardı.

Gazete, ticari araçların Kıbrıs’ın kuzeyinden akaryakıt almalarının tespiti için kontrollerin süreceğini ancak geçtiğimiz hafta uygulanan ve ticari olmayan araçların kontrole tabi tutulmasının sona erdirildiğini vurguladı.

Haberde, Kıbrıs Hukuk Dairesi’nin akaryakıt ticaretine ilişkin geçtiğimiz hafta yayınladığı hukuki görüşe de ayrıntılı şekilde yer verilirken, bu görüşün ticari araçlar dışındaki kişisel araçlara ilişkin kısmının uygulanmasına yönelik dünkü toplantıda karar üretilmediği kaydedildi.